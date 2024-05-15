#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Покупаем контрактный мотор или коробку
15 мая
10+ способов распознать убитые мотор и коробку
Эксперт «За рулем» объяснил, как выбирать...
Надежный турбодизель, крепкая ходовая, привод 4x4: этот «японец» прослужит вам долго
15 мая
Надежный турбодизель, крепкая ходовая, привод 4x4: этот «японец» прослужит вам долго
Эксперт «За рулем» помог найти хороший...
Хотите удалить пленку с кузова? Вот что говорит эксперт
15 мая
Хотите удалить пленку с кузова? Вот что говорит эксперт
«За рулем» рассказал, чем грозит удаление...

Надежный турбодизель, крепкая ходовая, привод 4x4: этот «японец» прослужит вам долго

Эксперт «За рулем» помог найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом

Если вы мечтаете о рамном внедорожнике с пробегом, а потратить на него готовы не больше 2 млн рублей, то самым свежим вариантом окажется Mitsubishi Pajero Sport – такой автомобиль можно подобрать 2014 года выпуска.

Конечно, по классу он уступает культовому «Крузаку», но автомобиль тоже выносливый и неплохо справляется с бездорожьем, отмечает наш эксперт Александр Виноградов.

Да, интерьер сделан из жесткого пластика, сверчки и шумы для него обычное дело, и у «десятилетки» в отдельных местах уже начинает проявляться коррозия, особенно на двери багажника и внутренней стороне капота. Зато по части техники он вполне надежен!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самый популярный двигатель – это турбодизель 2.5 мощностью 178 л.с. В целом агрегат надежен, но мелкими недочетами может докучать. Ремень ГРМ рассчитан на 90 тысяч, но по факту его лучше менять каждые 60 тысяч км. Если при запуске холодного мотора вы услышите свист, не переживайте -– это конструктивный недостаток муфты вентилятора.

Механика очень надежна, внимания требует лишь сцепление. При частых вылазках на бездорожье оно выдерживает 60-70 тысяч км. При более щадящих нагрузках сцепление ходит вдвое дольше.

Неубиваемые моторы и полный привод – любимый внедорожник россиян за 2 млн рублей

Пятиступенчатый автомат надежен, но порой случаются сбои в работе – зависание на передаче. Это глюк прошивки ЭБУ, и с этой проблемой остается лишь смириться. К сожалению.

Слабых мест в ходовой нет – она крепкая. Раньше всего сдаются передние рычаги, но и это редко происходит на пробегах менее 160-170 тысяч км.

Про другие рамные внедорожники, которые можно найти на вторичном рынке за два миллиона рублей, читайте в этой публикации.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
15.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Pajero

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв