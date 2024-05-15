Надежный турбодизель, крепкая ходовая, привод 4x4: этот «японец» прослужит вам долго

Эксперт «За рулем» помог найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом

Если вы мечтаете о рамном внедорожнике с пробегом, а потратить на него готовы не больше 2 млн рублей, то самым свежим вариантом окажется Mitsubishi Pajero Sport – такой автомобиль можно подобрать 2014 года выпуска.

Конечно, по классу он уступает культовому «Крузаку», но автомобиль тоже выносливый и неплохо справляется с бездорожьем, отмечает наш эксперт Александр Виноградов.

Да, интерьер сделан из жесткого пластика, сверчки и шумы для него обычное дело, и у «десятилетки» в отдельных местах уже начинает проявляться коррозия, особенно на двери багажника и внутренней стороне капота. Зато по части техники он вполне надежен!

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самый популярный двигатель – это турбодизель 2.5 мощностью 178 л.с. В целом агрегат надежен, но мелкими недочетами может докучать. Ремень ГРМ рассчитан на 90 тысяч, но по факту его лучше менять каждые 60 тысяч км. Если при запуске холодного мотора вы услышите свист, не переживайте -– это конструктивный недостаток муфты вентилятора.

Механика очень надежна, внимания требует лишь сцепление. При частых вылазках на бездорожье оно выдерживает 60-70 тысяч км. При более щадящих нагрузках сцепление ходит вдвое дольше.

Пятиступенчатый автомат надежен, но порой случаются сбои в работе – зависание на передаче. Это глюк прошивки ЭБУ, и с этой проблемой остается лишь смириться. К сожалению.

Слабых мест в ходовой нет – она крепкая. Раньше всего сдаются передние рычаги, но и это редко происходит на пробегах менее 160-170 тысяч км.

Про другие рамные внедорожники, которые можно найти на вторичном рынке за два миллиона рублей, читайте в этой публикации.