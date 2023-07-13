Prado превратится в Land Cruiser 250?

Этой осенью в продажу поступит новый Land Cruiser Prado в стиле Lexus GX.

Toyota Land Cruiser Prado сменит поколение впервые за 14 лет. Его премьера запланирована на осень 2023 года, и автомобиль впервые получит гибридную силовую установку на базе турбомотора.

Другие двигатели, которыми может оснащаться японский внедорожник, – это бензиновый мотор V6 объемом 3,5 л или рядный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,4 л.

Ходят не подтвержденные официально слухи, что название автомобиля будет изменено на «Land Cruiser 250» вместо «Prado».

У машины по-прежнему будет трехрядный семиместный салон, который нравится многим покупателям автомобилей такого класса.

В основе новинки лежит рама TNGA, на которой построен и что и Land Cruiser 300.

Фото: Bestcarweb.jp