Prado превратится в Land Cruiser 250?
Toyota Land Cruiser Prado сменит поколение впервые за 14 лет. Его премьера запланирована на осень 2023 года, и автомобиль впервые получит гибридную силовую установку на базе турбомотора.
Другие двигатели, которыми может оснащаться японский внедорожник, – это бензиновый мотор V6 объемом 3,5 л или рядный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,4 л.
Ходят не подтвержденные официально слухи, что название автомобиля будет изменено на «Land Cruiser 250» вместо «Prado».
У машины по-прежнему будет трехрядный семиместный салон, который нравится многим покупателям автомобилей такого класса.
В основе новинки лежит рама TNGA, на которой построен и что и Land Cruiser 300.
- Назван минус электромобиля на войне – и это не запас хода. Поэтому республиканская партия США всячески препятствует появлению электромобилей в армии.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Bestcarweb.jp
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.