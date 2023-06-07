Новый Toyota LC Prado – что известно о внедорожнике

Ожидается, что премьера модели состоится в конце этого года.

Новое поколение Toyota Land Cruiser Prado разрабатывается на платформе TNGA-F, а значит внедорожник останется рамным. Также известно, что компания будет предлагать автомобиль в версии GR Sport.

Новый Prado больше, чем текущая версия. Длина увеличится на 75 мм (до 4900 мм), а ширина – на 35 мм (до 1920 мм). Также внедорожник станет выше на 10 мм (1900 мм) и заметно просторнее, так как колесная база вырастет 60 мм (2850 мм).

Внешность Toyota Land Cruiser Prado должна претерпеть значительные изменения, но какие – совершенно непонятно. Но вряд ли внедорожник сделают похожим на Toyota Land Cruiser 300.

Новое поколение Prado станет безопаснее и технологичнее – электроники будет гораздо больше, что может не понравиться некоторым фанатам модели, любящим ее за относительную простоту.

Вероятных силовых установок насчитывается несколько. Это и 2,4-литровый бензиновый атмосферник мощностью 170 л.с., и 2,5-литровый агрегат, а также гибридные установки на базе этих моторов. Не исключены и двигатели V6 объемом 3,5 и 4 литра.

Как система автономного вождения работает на бездорожье – видео.

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Фото: Autohome.com.cn