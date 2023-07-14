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Первый пошел: россиянин смог вернуть машину в Германии

Таможне Гамбурга после судебных разбирательств придется отдать россиянину его изъятый из-за санкций автомобиль.

Россия ответит на конфискацию автомобилей россиян властями ФРГ

Упорный автовладелец Иван Коваль уже сегодня сможет забрать свою Audi Q3. В письме из таможни Гамбурга автовладельцу сообщили, что им поручено вернуть автомобиль Ивану.

Ранее мы писали, что чиновники таможни Германии начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны.

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У Коваля изъяли его Audi Q3 еще в начале июня. Ему пришлось обратиться к юристу, тот начал переписку с прокуратурой, и в итоге получил письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура выдала распоряжение вернуть машину.

Конфисковывать автомобили с российскими номерами начали еще в конце мая. Автовладельцев поджидали у паромов или просто прижимали к обочине на автобане.

Таможенники ссылались на восьмой пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в Германию товаров из России, которые приносят «значительный доход», хотя юристы указывали, что это ошибочная трактовка закона.

Тем не менее, генконсульство в Гамбурге и посольство Нидерландов в России не рекомендуют россиянам не ездить на своих авто через границу.

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Источник: «Фонтанка»

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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