Покупатели назвали критерии выбора нового автомобиля

Эти требования сильно зависят от возраста и пола водителя.

79% опрошенных считают цену главным критерием при выборе нового автомобиля.

Особенно она важна для женщин – цену отметили 86% женщин против 72% мужчин, показал опрос «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Потом следуют такие параметры:

надежность (65%)

отсутствие навязанных услуг при покупке машины (45%)

потребление горючего (39%)

комплектация (31%)

тип коробки передач (29%)

удобство салона (25%)

класс автомобиля (22%)

тип кузова (21%)

дизайн (21%)

условия кредитования при покупке (17%)

бренд (16%)

отделка салона (7%)

остаточная стоимость при перепродаже (5%)

При этом женщинам более важны потребление горючего (42% женщин и 37% мужчин), тип коробки передач (35% женщин и 25% мужчин) и дизайн (27% женщин и 17% мужчин).

А мужчин больше волнуют надежность (66% мужчин и 64% женщин), тип кузова (25% мужчин и 16% женщин) и бренд (18% мужчин и 15% женщин).

Респонденты 18–30 лет при выборе нового авто чаще прочих обращают внимание на комплектацию (33%), удобство салона (31%), дизайн (28%) и бренд (20%), а старше 55 лет – учитывают экономичность автомобиля в плане топлива (51%) и его класс (28%). Для возрастной категории 31–45 и 46–55 лет важны отсутствие навязанных услуг при покупке автомобиля (46% и 49%) и выгодные условия кредитования (19% и 18%).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: «Российская газета»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»