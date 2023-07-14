Покупатели назвали критерии выбора нового автомобиля
79% опрошенных считают цену главным критерием при выборе нового автомобиля.
Особенно она важна для женщин – цену отметили 86% женщин против 72% мужчин, показал опрос «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).
Потом следуют такие параметры:
- надежность (65%)
- отсутствие навязанных услуг при покупке машины (45%)
- потребление горючего (39%)
- комплектация (31%)
- тип коробки передач (29%)
- удобство салона (25%)
- класс автомобиля (22%)
- тип кузова (21%)
- дизайн (21%)
- условия кредитования при покупке (17%)
- бренд (16%)
- отделка салона (7%)
- остаточная стоимость при перепродаже (5%)
При этом женщинам более важны потребление горючего (42% женщин и 37% мужчин), тип коробки передач (35% женщин и 25% мужчин) и дизайн (27% женщин и 17% мужчин).
А мужчин больше волнуют надежность (66% мужчин и 64% женщин), тип кузова (25% мужчин и 16% женщин) и бренд (18% мужчин и 15% женщин).
Респонденты 18–30 лет при выборе нового авто чаще прочих обращают внимание на комплектацию (33%), удобство салона (31%), дизайн (28%) и бренд (20%), а старше 55 лет – учитывают экономичность автомобиля в плане топлива (51%) и его класс (28%). Для возрастной категории 31–45 и 46–55 лет важны отсутствие навязанных услуг при покупке автомобиля (46% и 49%) и выгодные условия кредитования (19% и 18%).
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Источник: «Российская газета»
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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