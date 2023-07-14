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Покупатели назвали критерии выбора нового автомобиля

Эти требования сильно зависят от возраста и пола водителя.

Средняя цена нового автомобиля перевалила за 2,5 млн рублей

79% опрошенных считают цену главным критерием при выборе нового автомобиля.

Особенно она важна для женщин – цену отметили 86% женщин против 72% мужчин, показал опрос «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

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Потом следуют такие параметры:

  • надежность (65%)
  • отсутствие навязанных услуг при покупке машины (45%)
  • потребление горючего (39%)
  • комплектация (31%)
  • тип коробки передач (29%)
  • удобство салона (25%)
  • класс автомобиля (22%)
  • тип кузова (21%)
  • дизайн (21%)
  • условия кредитования при покупке (17%)
  • бренд (16%)
  • отделка салона (7%)
  • остаточная стоимость при перепродаже (5%)

При этом женщинам более важны потребление горючего (42% женщин и 37% мужчин), тип коробки передач (35% женщин и 25% мужчин) и дизайн (27% женщин и 17% мужчин).

А мужчин больше волнуют надежность (66% мужчин и 64% женщин), тип кузова (25% мужчин и 16% женщин) и бренд (18% мужчин и 15% женщин).

Респонденты 18–30 лет при выборе нового авто чаще прочих обращают внимание на комплектацию (33%), удобство салона (31%), дизайн (28%) и бренд (20%), а старше 55 лет – учитывают экономичность автомобиля в плане топлива (51%) и его класс (28%). Для возрастной категории 31–45 и 46–55 лет важны отсутствие навязанных услуг при покупке автомобиля (46% и 49%) и выгодные условия кредитования (19% и 18%).

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Источник: «Российская газета»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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