Geely похвастала дизайном нового Emgrand L Hi-P Champion Edition
Geely уже в этом месяце готовится к выпуску нового седана Emgrand L Hi-P Champion Edition. Рассчитан он, прежде всего, на службу в такси.
По словам разных таксистов, предыдущая версия автомобиля не могла проехать 100 км на одной зарядке, да и топлива потребляла намного выше заявленных 3,8 л/100 км. В результате Geely приостановила производство и начала улучшать модель.
Почему же Geely добавила столь громоздкое Champion Edition к названию Emgrand L Hi-P? Компания последовала за неймингом моделей BYD Champion Edition, чтобы подчеркнуть, что ее технология PHEV ничуть не хуже и готова конкурировать с самыми удачными продуктами BYD.
Несмотря на то, что Emgrand L Hi-P Champion Edition был представлен на тизерах, ранее правительство Китая раскрыло внешний вид и характеристики.
Emgrand L Hi-P Champion Edition получил новый дизайн передней части с закрытой решеткой радиатора. Кроме того, есть некоторые незначительные внешние изменения, такие как форма выхлопных труб.
Габариты модели составляют: длина – 4735, ширина – 1815, высота – 1495 мм при колесной базе 2700 мм. Силовой агрегат Emgrand L Hi-P Champion Edition – это 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 181 л.с., который работает в паре с электродвигателем мощностью 136 л.с. Силовой агрегат агрегатируется 3-ступенчатой гибридной коробкой передач DHT Pro.
Согласно последней информации, ценовой диапазон новинки будет составлять от 130 тыс. до 170 тыс. юаней (от 1,6 млн рублей до 2,1 млн рублей).
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Источник: CarNewsChina
Фото: carnewschina.com
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