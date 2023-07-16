Россияне предпочитают фастфуд на АЗС традиционным точкам продажи

Наибольшей популярностью на заправках пользуется кофе.

Средние траты на фастфуд на АЗС превышают аналогичные в ресторанах быстрого питания. За первое полугодие этого года продажи подобных продуктов на заправках выросли за год на 23%, в то время как в точках фастфуда – на 11%, посчитали аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек по напиткам и еде на АЗС вырос на 7%, до 470 руб. Число покупок выросло на 16%, а обороты – на 23%.

В топ-5 продовольственных категорий на АЗС (по числу покупок) вошли кофе (чаще американо и капучино), негазированная/газированная вода и сладкие напитки, чай (чаще черный), выпечка (чаще хот-доги/пирожки), шоколадный батончик/печенье.

В то же время средний чек на покупки в традиционных точках продажи фастфуда составил 426 рублей, увеличившись за год на 5%. Число покупок выросло на 5%, а обороты – на 11%.

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Источник: Retail

Фото: Depositphotos