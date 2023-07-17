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Минэнерго успокоило: в России не будет дефицита топлива

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На фоне рекордного за последние годы роста оптовых цен на топливо Минэнерго поспешило успокоить потребителей: дефицита бензина в России нет и не будет. Более того, производство топлива постепенно будет расти.

Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен продолжением», – заверили в ведомстве.

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На этой неделе впервые в истории биржевая цена АИ-92 превысила 60 тыс. рублей за тонну. Для увеличения объема предложения на внутреннем рынке и стабилизации цен ФАС и Минэнерго потребовали от нефтяников нарастить продажи бензина на бирже.

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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