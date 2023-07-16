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В России продают Таврию в уникальном кузове за 1,5 млн рублей

ЗАЗ Таврия в кузове ландоле появилась на одной из площадок объявлений. В мире таких всего три штуки.

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Частный продавец выставил на продажу автомобиль ЗАЗ 1102 «Таврия» 1992 года выпуска. Пробег у автомобиля немаленький – 112 тысяч километров. Поэтому о «капсуле времени» говорить не приходится. Плюс ко всему кузов покрыт ржавчиной. При этом за экземпляр продавец запросил аж 1,5 млн рублей!

Внушительный ценник обусловлен исполнением автомобиля. На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века ЗАЗ решил поднять привлекательность Таврии, создав новые модификации для зарубежных рынков. Так появились три прототипа в кузове ландоле: тканевая крыша — над задними сиденьями, а спереди — люк.

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Один прототип сейчас находится в музее ЗАЗ, второй — в Эстонии, а третий выставили на продажу. Продавец говорит, что автомобиль полностью оригинальный. Под капотом установлен бензиновый мотор объемом 1,1 л и мощностью 53 л.с.

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru

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За РулемЛежнин Роман
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