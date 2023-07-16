Теперь водить можно будет стоя (но это неточно)

Ford запатентовал необычное управление автомобилем – в стоячем положении.

Начнем с того, что подача патентных заявок не является гарантией того, что идея воплотится в жизнь. Особенно в автомире, где часто патентуются откровенно бредовые идеи.

На патентном изображении Ford показан внедорожник Bronco с человеком, который, по-видимому, управляет им при помощи пульта на рамке лобового стекла.

В патенте также говорится об управлении машиной, стоя на коленях, и о возможности перегибаться через борт. Поэтому, теоретически, элементы управления могут размещаться в нескольких местах.

Такие необычные положения водителя должны дать ему лучший обзор. Любой, кто знаком с бездорожьем, знает, насколько важно видеть участок перед автомобилем и по бокам. Эта новая система может помочь водителю преодолевать сложные препятствия.

В патенте подчеркивается, что новая функция доступна только в определенных режимах движения и активируется только на небольших скоростях. Предусмотрен и риск опрокидывания транспортного средства.

Самая медленная авария с опрокидыванием (видео): водитель ехал настолько аккуратно, что предположить такой конец было просто невозможно.

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Изображение: Ford