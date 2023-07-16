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Двигатель V8 из Lego – он работает (видео)

Это почти точная копия мотора Chevy 454 V8, сделанная из кубиков Lego 1970-х и 1980-х годов.

Теперь водить можно будет стоя (но это неточно)

Двигатель Chevy 454 V8 сделал Эван Кобленц. Он собрал его не из комплекта, а из деталей Lego серии Expert Builder 1970-х и 1980-х годов. Было использовано несколько тысяч деталей.

Модель двигателя имеет длину 1,22 метра – она почти в натуральную величину. Весит же агрегат 18 кг.

Кобленц говорит, что для его создания ему понадобилась «одна пандемия», а мотор Chevy 454 он выбрал потому, что у него перед глазами был такой настоящий мотор (устанавливается. Например, на Corvette или Chevelle SS).

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Кобленц закончил сборку двигателя в 2022 году и отвез его в Brickworld Chicago – на одну из крупнейших выставок Lego в США. Двигатель Chevy 454 V8 был номинирован на награду в категории «Лучшая механика», но не выиграл.

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Затем он добавил четырехступенчатую коробку передач с реверсом, сцеплением и переключателем передач, и вернулся на выставку Brickworld Chicago в 2023 году. На этот раз он победил в категории «Лучшая механика».

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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