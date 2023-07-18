#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Валюта дорожает – что ждет авторынок и параимпортВалюта дорожает – что ждет авторынок и параимпорт
Выживет ли эта схема в новых условиях и где мы...
Запас хода Tesla Cybertruck оказался гораздо меньше обещанногоЗапас хода Tesla Cybertruck оказался гораздо меньше обещанного
Футуристичный пикап сможет проезжать без...
Что теперь будет с такси – ответ дадут на МЕФТЧто теперь будет с такси – ответ дадут на МЕФТ
XI Международный Евразийский форум «Такси»...

Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей

Немецкий концерн считает, что убытки автозавода и дилеров фактически сфальсифицированы бывшим партнером.

«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

Компания Volkswagen Aktiengesellschaft не намерена признавать исковые требования ГАЗа на сумму 28,4 млрд руб. Горьковский автозавод посчитал, что понес убытки из-за срыва контрактов, в частности не поставил дизельные двигатели для сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде.

На заседании в Арбитражном суде Нижегородской области представитель Volkswagen Aktiengesellschaft отметила, что договор был рамочным, а в 2020 году заявок от ГАЗа не поступало. Позже была предварительная договоренность о поставках 768 агрегатов, и хотя поставка в итоге не состоялась, договор ответчиком в одностороннем порядке не расторгался, поэтому и убытков нет, считают в немецком автоконцерне.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Более того, в VW настаивают, что убытки автозавода и дилеров фактически сфальсифицированы ГАЗом. Не подлежат компенсации и инвестиции в сборочное производство, так как средства были вложены задолго до подписания договора о поставке двигателей.

ГАЗ намерен и дальше требовать возмещения убытков с бывшего партнера. Рассмотрение дела продолжится в октябре.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos,Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0