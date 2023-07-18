Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей

Немецкий концерн считает, что убытки автозавода и дилеров фактически сфальсифицированы бывшим партнером.

Компания Volkswagen Aktiengesellschaft не намерена признавать исковые требования ГАЗа на сумму 28,4 млрд руб. Горьковский автозавод посчитал, что понес убытки из-за срыва контрактов, в частности не поставил дизельные двигатели для сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде.

На заседании в Арбитражном суде Нижегородской области представитель Volkswagen Aktiengesellschaft отметила, что договор был рамочным, а в 2020 году заявок от ГАЗа не поступало. Позже была предварительная договоренность о поставках 768 агрегатов, и хотя поставка в итоге не состоялась, договор ответчиком в одностороннем порядке не расторгался, поэтому и убытков нет, считают в немецком автоконцерне.

Более того, в VW настаивают, что убытки автозавода и дилеров фактически сфальсифицированы ГАЗом. Не подлежат компенсации и инвестиции в сборочное производство, так как средства были вложены задолго до подписания договора о поставке двигателей.

ГАЗ намерен и дальше требовать возмещения убытков с бывшего партнера. Рассмотрение дела продолжится в октябре.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos,Unsplash