Check Engine – не приговор: эксперт объяснил, почему не стоит бояться тревожного сигнала

Загоревшийся индикатор больше всего пугает неопытных водителей.

Если на приборной панели автомобиля вдруг неожиданно загорелся Check Engine, то не стоит сразу паниковать, глушить мотор и подозревать худшее, советует к.т.н., автоэксперт Егор Васильев.

Он объяснил, что желтый цвет значка говорит о том, что бортовая система диагностики обнаружила проблему. Но при этом не предписывает тут же прекратить движение.

Двигатель перешел в аварийный режим работы, который подразумевает его функционирование в гарантированно безопасном наборе настроек блока управления. При этом проблемы могут быть связаны с недостоверными показаниями датчиков кислорода, пропусками зажигания в цилиндрах, детонацией в штатном режиме движения, неверными показаниями датчика расхода воздуха и т.п. Естественно, что у мотора снижается мощность и скорость отклика на педаль газа», – отметил Васильев.

Заправка некачественным топливом может стать еще одной причиной загорания Check Engine. Но это также не означает, что нельзя ехать дальше. Заливка качественного бензина вполне может исправить ситуацию и значок погаснет, считает эксперт.

При этом он все же рекомендует при загорании Check Engine обратиться в сервис для более точной компьютерной диагностики.

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Источник: Российская газета

Фото: wikimedia.org/Wikiuser100000