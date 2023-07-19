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Check Engine – не приговор: эксперт объяснил, почему не стоит бояться тревожного сигнала

Загоревшийся индикатор больше всего пугает неопытных водителей.

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Если на приборной панели автомобиля вдруг неожиданно загорелся Check Engine, то не стоит сразу паниковать, глушить мотор и подозревать худшее, советует к.т.н., автоэксперт Егор Васильев.

Он объяснил, что желтый цвет значка говорит о том, что бортовая система диагностики обнаружила проблему. Но при этом не предписывает тут же прекратить движение.

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Двигатель перешел в аварийный режим работы, который подразумевает его функционирование в гарантированно безопасном наборе настроек блока управления. При этом проблемы могут быть связаны с недостоверными показаниями датчиков кислорода, пропусками зажигания в цилиндрах, детонацией в штатном режиме движения, неверными показаниями датчика расхода воздуха и т.п. Естественно, что у мотора снижается мощность и скорость отклика на педаль газа», – отметил Васильев.

Заправка некачественным топливом может стать еще одной причиной загорания Check Engine. Но это также не означает, что нельзя ехать дальше. Заливка качественного бензина вполне может исправить ситуацию и значок погаснет, считает эксперт.

При этом он все же рекомендует при загорании Check Engine обратиться в сервис для более точной компьютерной диагностики.

Источник: Российская газета

Фото: wikimedia.org/Wikiuser100000

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