#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лжегаишник «подрабатывал» на дороге вместе с настоящими инспекторами ДПСЛжегаишник «подрабатывал» на дороге вместе с настоящими инспекторами ДПС
«Коллеги» предприимчивого мужчины заявляют, что...
Дорога с беспроводной зарядкой: электромобили можно будет заряжать в движенииДорога с беспроводной зарядкой: электромобили можно будет заряжать в движении
«Подзаряжающие» магистрали построят во Франции.
18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)
Chery Tiggo 4 Pro – один из самых доступных и...

Лжегаишник «подрабатывал» на дороге вместе с настоящими инспекторами ДПС

«Коллеги» предприимчивого мужчины заявляют, что никогда не работали «с этим странным мужчиной».

«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

Житель Ставропольского края Виктор не стал особо утруждаться в поиске работы. Он решил, что вполне может сойти за инспектора ДПС. Раздобыл форму капитана полиции, кепку сотрудника ДПС, нагрудный знак и вышел патрулировать улицу Первомайскую.

Работал он вместе с четырьмя реальными инспекторами. Удивительно, что на нелегально прибившегося к ним «коллегу» они не обратили никакого внимания.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Виктор активно тормозил нерадивых водителей и рассказывал им про ПДД, пока не попался при проверке в ГИБДД. Там изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего в наряде инспекторов на Первомайской. Выяснилось, что таким образом ушлый «сотрудник ДПС» подрабатывал с мая.

Его оштрафовали по трем административным статьям (о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции), а вот реальным инспекторам светит теперь уголовная статья о мошенничестве. Хотя они и отрицают факт сговора с «этим странным мужчиной».

Источник: Baza

Фото: коллаж «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0