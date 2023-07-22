Лжегаишник «подрабатывал» на дороге вместе с настоящими инспекторами ДПС

«Коллеги» предприимчивого мужчины заявляют, что никогда не работали «с этим странным мужчиной».

Житель Ставропольского края Виктор не стал особо утруждаться в поиске работы. Он решил, что вполне может сойти за инспектора ДПС. Раздобыл форму капитана полиции, кепку сотрудника ДПС, нагрудный знак и вышел патрулировать улицу Первомайскую.

Работал он вместе с четырьмя реальными инспекторами. Удивительно, что на нелегально прибившегося к ним «коллегу» они не обратили никакого внимания.

Виктор активно тормозил нерадивых водителей и рассказывал им про ПДД, пока не попался при проверке в ГИБДД. Там изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего в наряде инспекторов на Первомайской. Выяснилось, что таким образом ушлый «сотрудник ДПС» подрабатывал с мая.

Его оштрафовали по трем административным статьям (о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции), а вот реальным инспекторам светит теперь уголовная статья о мошенничестве. Хотя они и отрицают факт сговора с «этим странным мужчиной».

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Источник: Baza

Фото: коллаж «За рулем»