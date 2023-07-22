Названы самые проблемные авто на вторичке: на их ремонте можно разориться
Британский портал What Car провел исследование, на основании которого составил рейтинг самых проблемных подержанных автомобилей. Было опрошено более 25 тыс. владельцев, которые рассказали, с какими сложностями им приходится сталкиваться при обслуживании своей машины.
Среди хэтчбеков самым ненадежным стал Opel Astra 2009—2015 годов выпуска. Чаще всего у него выходят из строя тормозная система, кондиционер и двигатель. В тройке антирейтинга также дизельные Volkswagen Golf 2003—2009 годов выпуска и бензиновые хэтчбеки этой же модели, выпущенные с 2009 по 2013 год.
Mercedes C-Class 2014-2021 годов выпуска оказался на верхней строчке рейтинга среди седанов –владельцы отмечают частые проблемы с аккумулятором. Автомобиль этой марки 2007—2014 годов и Volkswagen Passat 2005—2015 годов выпуска также вошли в топ-3 самых ненадежных моделей в этой категории.
Список ненадежных компактных кроссоверов возглавляет Peugeot 2008, который доставляет неудобства своим владельцам из-за проблем с аккумулятором, подвеской и мотором. Range Rover Evoque (2011–2019 г.в.) занял верхнюю строчку рейтинга среди семейных кроссоверов, а Land Rover Discovery Sport (2014 — н.в.) - среди больших.
Среди компактных автомобилей самыми проблемными оказались Citroen C3 2010—2016 года выпуска, Ford Fiesta 2002–2008 годов и Nissan Micra 2010–2016 годов.
Ford Galaxy с дизельным двигателем признан пользователями самым ненадежный вэном.
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Источник: Autonews
Фото: freepik.com/wayhomestudio
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