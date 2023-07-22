Названы самые проблемные авто на вторичке: на их ремонте можно разориться

Почти все «ломучие» модели есть на российском рынке.

Британский портал What Car провел исследование, на основании которого составил рейтинг самых проблемных подержанных автомобилей. Было опрошено более 25 тыс. владельцев, которые рассказали, с какими сложностями им приходится сталкиваться при обслуживании своей машины.

Среди хэтчбеков самым ненадежным стал Opel Astra 2009—2015 годов выпуска. Чаще всего у него выходят из строя тормозная система, кондиционер и двигатель. В тройке антирейтинга также дизельные Volkswagen Golf 2003—2009 годов выпуска и бензиновые хэтчбеки этой же модели, выпущенные с 2009 по 2013 год.

Mercedes C-Class 2014-2021 годов выпуска оказался на верхней строчке рейтинга среди седанов –владельцы отмечают частые проблемы с аккумулятором. Автомобиль этой марки 2007—2014 годов и Volkswagen Passat 2005—2015 годов выпуска также вошли в топ-3 самых ненадежных моделей в этой категории.

Список ненадежных компактных кроссоверов возглавляет Peugeot 2008, который доставляет неудобства своим владельцам из-за проблем с аккумулятором, подвеской и мотором. Range Rover Evoque (2011–2019 г.в.) занял верхнюю строчку рейтинга среди семейных кроссоверов, а Land Rover Discovery Sport (2014 — н.в.) - среди больших.

Среди компактных автомобилей самыми проблемными оказались Citroen C3 2010—2016 года выпуска, Ford Fiesta 2002–2008 годов и Nissan Micra 2010–2016 годов.

Ford Galaxy с дизельным двигателем признан пользователями самым ненадежный вэном.

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Источник: Autonews

Фото: freepik.com/wayhomestudio