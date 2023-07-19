Как защитить Крымский мост – эксперты предложили способы

«Жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», – заявил президент России Владимир Путин.

Существующая защита Крымского моста, о которой «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, уже писало, имеет несколько уровней защиты.

Например, от диверсий подводных пловцов защищает гидроакустический канал, звук сигнала которого вызывает у человека под водой адские боли. Также есть радиолокационный и тепловизионный каналы, работающие в автоматическом режиме.

То есть, разрабатывать защиту моста с нуля не придется. Речь идет об усилении уже существующей защиты. И на этот счет у военных экспертов есть интересные мысли.

Здесь должны следить радиотехнические станции за надводной обстановкой и гидроакустические – за подводной. Все это есть в наличии. Но, скорее всего, диверсия на Крымском мосту совершена очень быстро. Просто не успели среагировать, а теперь, несомненно, усилят это звено. Однозначно будут выводы», – убежден капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военный эксперт Алексей Леонков предлагает устроить перед мостом большую досмотровую зону, заход судов в которую без разрешения будет невозможен.

Оцепить его и обеспечивать допуск только в таком режиме, чтобы там могло находиться одно или два судна, не более. И контролировать их проход. А если что-то появляется в этом квадрате постороннее, оно сразу уничтожается. Остальные суда стоят в отстойнике вне этой зоны, дожидаются проводки», – говорит Леонков.

Руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин предлагает усовершенствовать системы РЭБ, чтобы они быстрее реагировали на угрозы и могли обезвреживать даже скоростные и небольшие объекты.

Необходимо провести хорошую работу для предотвращения подобных случаев. Важно усовершенствовать имеющиеся на вооружении системы РЭБ, а также внимательно изучить имеющиеся недочеты в работе по противодействию БПЛА. Кроме того, полезным было бы вспомнить те практики, которые активно применялись нами во времена Великой Отечественной», – предлагает Рогозин.

Юрий Кнутов, военный эксперт:

— Опыт Великой Отечественной войны показал, что наиболее простым и эффективным средством защиты являются боновые заграждения с прикрепленными к ним сетями. В то время они закрывали вход немецким подводным лодкам в советские гавани и препятствовали пуску торпед по стоящим у причалов кораблям. Как известно, Крымский мост представляет собой уникальное сооружение. Он имеет длину 19 км и является самым протяженным не только в России, но и в Европе. Закрыть боновыми заграждениями всю длину моста технически невозможно. Но есть другой путь. Для этого нужно вдоль моста на расстоянии 3-5 км построить опоры, к которым прикрепить боны с сетями. Вероятно, потребуется поставить от 5 до 10 опор. Понятно, что это затратный путь, но он позволит надежно защитить Крымский мост от возможных атак со стороны Черного моря.

Еще один возможный вариант усиления мер защиты Крымского моста – создание системы своевременного оповещения о движении посторонних катеров и других плавсредств. Для этого необходимо шире использовать гидрофоны, которые автоматически фиксируют акустические сигналы от неизвестных катеров и подводных дронов. Аналогичная система СОСУС (SOSUS – SOund SUrveillance System, или Звуковая система наблюдения) уже давно создана в США. Она функционирует в Атлантическом океане и предназначена для обнаружения российских подводных лодок.

Фото: Росавтодор

Источники: Telegram-каналы, «Аргументы недели»