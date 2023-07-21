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Простаивающим в России заводам нашли новое применение

Российским автопроизводителям предложили объединиться для общего дела.

Залил масло без допуска – загубил мотор?

Минпромторгу предложили создать консорциум автопроизводителей, которые могли бы совместно выпускать газовые двигатели для широкой линейки транспорта. А в качестве производственных площадок для этого можно было бы использовать заводы, простаивающие после ухода из России иностранных компаний, считают в Комитете Совета Федерации по экономической политике.

Сейчас в России в простое находится два моторных завода. Корейский Hyundai WIA в Санкт-Петербурге приостановил работу весной прошлого года вместе с головным автозаводом Hyundai. Также в марте прекратил свою работу завод двигателей Volkswagen в Калуге. Официально о дальнейшей судьбе этих моторных заводов пока никакой информации от их владельцев нет.

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В Совфеде также отметили, что сейчас Россия отстает от стран-лидеров по потреблению газа в качестве моторного топлива, несмотря на его низкую стоимость. А потому для автопроизводителей предлагается ввести норму в 10% по выпуску машин и автобусов на газе.

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Источник: Известия

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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