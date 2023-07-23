Lada Niva с мотором Toyota – видео мощного покорителя дюн

Мощность двигателя составляет 260 л.с., а ходы подвески впечатляют!

Lada Niva дебютировала еще в 1977 году, и до сих пор остается на конвейере. У нее много плюсов, среди которых – широкие возможности для тюнинга своими руками.

Андрис из Южной Африки сделал идеальный вездеход для дюн из Lada Niva. Небольшой внедорожник никогда не был особенно популярен в стране, но в 1980-х и 1990-х годах Lada официально импортировала эти машины в ЮАР – там продавалось несколько различных версий Niva.

Сегодня эти автомобили трудно найти на рынке подержанных машин и есть проблемы с запчастями. Поэтому замена двигателя, коробки и подвески были неслучайны.

Андрис заменил оригинальный четырехцилиндровый бензиновый двигатель более мощным мотором. Его выбор пал на 4-литровый V8 от Lexus LS первого поколения. В первые годы производства мощность двигателя составляла 260 л.с.

Плюс этого мотора в том что его обороты можно держать в красной зоне почти постоянно, не беспокоясь о перегреве или клине.

Также Андрис решил переделать подвеску и сделать машину не быстрой, а приспособленной к езде по пескам. Внедорожные же шины Maxxis превратили Ниву в настоящего монстра, что хорошо показано в видео выше.

Фото, видео: Youtube