Lada Niva с мотором Toyota – видео мощного покорителя дюн
Lada Niva дебютировала еще в 1977 году, и до сих пор остается на конвейере. У нее много плюсов, среди которых – широкие возможности для тюнинга своими руками.
Андрис из Южной Африки сделал идеальный вездеход для дюн из Lada Niva. Небольшой внедорожник никогда не был особенно популярен в стране, но в 1980-х и 1990-х годах Lada официально импортировала эти машины в ЮАР – там продавалось несколько различных версий Niva.
Сегодня эти автомобили трудно найти на рынке подержанных машин и есть проблемы с запчастями. Поэтому замена двигателя, коробки и подвески были неслучайны.
Андрис заменил оригинальный четырехцилиндровый бензиновый двигатель более мощным мотором. Его выбор пал на 4-литровый V8 от Lexus LS первого поколения. В первые годы производства мощность двигателя составляла 260 л.с.
Плюс этого мотора в том что его обороты можно держать в красной зоне почти постоянно, не беспокоясь о перегреве или клине.
Также Андрис решил переделать подвеску и сделать машину не быстрой, а приспособленной к езде по пескам. Внедорожные же шины Maxxis превратили Ниву в настоящего монстра, что хорошо показано в видео выше.
- Toyota готовит кроссовер Century – что о нем известно. Например, автомобиль получит тот же двигатель, что и возрождаемый внедорожник Rankle.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото, видео: Youtube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!