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Lada Niva с мотором Toyota – видео мощного покорителя дюн

Мощность двигателя составляет 260 л.с., а ходы подвески впечатляют!

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Lada Niva дебютировала еще в 1977 году, и до сих пор остается на конвейере. У нее много плюсов, среди которых – широкие возможности для тюнинга своими руками.

Андрис из Южной Африки сделал идеальный вездеход для дюн из Lada Niva. Небольшой внедорожник никогда не был особенно популярен в стране, но в 1980-х и 1990-х годах Lada официально импортировала эти машины в ЮАР – там продавалось несколько различных версий Niva.

Сегодня эти автомобили трудно найти на рынке подержанных машин и есть проблемы с запчастями. Поэтому замена двигателя, коробки и подвески были неслучайны.

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Андрис заменил оригинальный четырехцилиндровый бензиновый двигатель более мощным мотором. Его выбор пал на 4-литровый V8 от Lexus LS первого поколения. В первые годы производства мощность двигателя составляла 260 л.с.

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Плюс этого мотора в том что его обороты можно держать в красной зоне почти постоянно, не беспокоясь о перегреве или клине.

Также Андрис решил переделать подвеску и сделать машину не быстрой, а приспособленной к езде по пескам. Внедорожные же шины Maxxis превратили Ниву в настоящего монстра, что хорошо показано в видео выше.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+14