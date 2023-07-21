Однодневные полисы ОСАГО – закон принят

Теперь автогражданку можно будет купить на срок от одного дня до трех месяцев. Полисы будут дешевле.

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий автомобилистам покупать краткосрочные полисы ОСАГО – на срок от одного дня до трех месяцев.

Такие полисы будут, конечно же, дешевле, так как законом предусматриваются понижающие коэффициенты страховых тарифов, в зависимости от срока действия договора ОСАГО.

Также появились и дневные полисы ОСАГО, которые особенно интересны таксистам, работающим только в часы пик.

Мнение эксперта

Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:

— В России зарегистрировано более 50 млн легковых автомобилей. Очевидно, не все из них используются так часто, чтобы полноценный полис ОСАГО оправдывал свою стоимость. «НФ. Аналитика» последовательно выступает за расширение линейки обязательных продуктов для граждан, чтобы соблюдался принцип справедливости: мало пользуешься – мало платишь. Новый закон приводит автогражданку в соответствие с этим принципом.

Закон обяжет страховые компании заключать краткосрочные договоры ОСАГО по требованию автомобилиста. Чтобы повысить их доступность законодатели предусмотрели возможность устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия. В расчете стоимости также будут учитывать стаж водителя и аварийность. Обращаю внимание, что защита начнет действовать через три дня после оформления полиса. То есть, купить полис в день ДТП не получится. Сам закон вступит в силу только в следующем году, через 210 дней после официального опубликования.

Отмечу особенности использования годового полиса, но со сроком использования автомобиля, и нового, краткосрочного. Купить ОСАГО на год, ограничив тремя месяцами время использования авто (например, на лето) можно уже сегодня. Но если вы поедете на авто вне этого срока, (например, в сентябре) и устроите ДТП, то страховая сначала заплатит за вас пострадавшему, а потом взыщет с вас расходы. Краткосрочный полис описывает отношения между автовладельцем и страховой компанией только на короткий срок, после которого страховщик никак не связан с этим автомобилем.