Муж за жену в ответе: за пьянство за рулем одного прав лишили обоих супругов

Хотя в нетрезвом состоянии автомобилем управлял лишь один из них.

Верховный суд посчитал, что мужчину, который передал управление автомобилем своей нетрезвой супруге, тоже должен быть лишен прав. Хотя в машине он сидел на пассажирском сиденье и был абсолютно трезв, прав лишили обоих, на 1,5 года каждого.

Ранее же Верховный суд придерживался противоположной позиции: для вынесения решения о лишении прав собственника авто, передавшего управление нетрезвому водителю, требовалось 100%-е доказательство, что хозяин знал о том, что за руль сядет водитель в состоянии опьянения.

Но в случаи с супругами ВС вдруг обнаружил юридическую коллизию: раз автомобиль – совместно нажитое имущество, то и собственников у машины два. А значит, один из них может сам брать транспортное средство и это не должно считаться «передачей управления».

Теперь данной позиции будут придерживаться все суды.

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Источник: Telegram Александр Шумский

Фото: Unsplash