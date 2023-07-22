Российский турбовинтовой самолёт превратят в реактивный

Российский самолет Ил-112В будет модернизирован. Он получит двигатели ПД-8, как у SSJ-New, при этом придётся внести массу других изменений в конструкцию самолёта

В июне на ПМЭФ-2023 глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что проект Ил-112В не будет заброшен — самолёт «будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей».

Сейчас стали известны подробности. Турбовинтовой военно-транспортный самолёт Ил-112В переделают под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему и другие бортовые системы.

ПД-8 создаётся в первую очередь для отечественного импортозамещённого ближнемагистрального регионального самолёта SSJ-New. Но расширение сфер применения ПД-8 выглядит вполне логично.

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Источник: РИА Новости

Фото: ОАК