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Европа запрещает хром из-за риска рака

А в Калифорнии вопрос хрома уже решен – он попал под запрет из-за токсичных газов, выделяемых при его производстве.

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Владельцам классических автомобилей, возможно, пора запасаться решетками радиаторов и бамперами, колпаками, колесными дисками, накладками на выхлопные трубы и так далее. Почему? Потому что хром, придающий автомобилям блеск, скоро будет объявлен вне закона.

ЕС предложил запретить производство шестивалентного хрома с 2024 года из-за канцерогенов, выбрасываемых при его производстве. Говорят, что эти газы в 500 раз токсичнее, чем дизельное топливо – они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая рак легких.

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Поглотители газа производств уменьшают выбросы. Но у них есть свои проблемы – они содержат перфторалкильные и полифторалкильные вещества, которые тоже токсичны. Калифорния уже проголосовала за запрет хрома, но с 2039 года.

Хром широко применяется в автопромышленности, и не только для придания блеска и защиты от коррозии. Им покрывают, например, клапаны.

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Запрет не должен навредить компаниям, выпускающим новые автомобили, но фирмы, работающие с классическими автомобилями, пострадают. Им придется перейти на менее вредный трехвалентный хром. Эксперты говорят, что такая модернизация производств влетит в копеечку, а детали уже не будут сиять настолько ярко.

Кстати, больше всего пострадает аэрокосмическая промышленность, так как трехвалентный хром не соответствует требованиям по толщине, твердости и коррозионной стойкости.

Фото: Sereja Ris / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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