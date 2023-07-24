В Москве появились новые тарифы на парковку – бесплатно

Действуют они на уличных перехватывающих парковках возле станций метро.

Первая уличная перехватывающая парковка была открыта возле метро «Братиславская» – ее тестирование успешно завершено. Теперь новый тариф будет работать для всех водителей — как и на перехватывающей парковке со шлагбаумом, только на улице, пояснили в Дептрансе Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новый тариф будет действовать на еще одной парковке, расположенной на улице Маршала Чуйкова, д. 3, с. 1 (возле метро «Кузьминки»). Все уличные перехватывающие парковки обозначены специальными информационными щитами.

Водители могут парковаться на таких местах бесплатно с 5:30 до 2:00 следующего дня при условии совершения не менее двух поездок на метро или МЦК. Первая поездка должна быть от ближайшей к парковке станции метро (например, для парковки №4047М это «Братиславская», а для парковки №4049М – «Кузьминки»). Завершить парковку нужно в течение 90 минут после начала последней поездки.

Если вы запустили перехватывающий тариф, но не подтвердили поездки на метро при завершении парковки, ее придется оплатить, и сделать это надо будет в течение 5 минут. Неоплаченная парковка появится в приложении в разделе меню «Оплатить завершенную парковку».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Перехватывающий тариф на уличной парковке позволяет автомобилистам экономить время и деньги.

Мы уже запустили его на двух парковках у станций метро, если он будет пользоваться спросом — увеличим количество таких зон.

Это соответствует поручениям Мэра Москвы Сергея Собянина по созданию эффективного парковочного пространства.

Недовольство новыми автомобилями растет – потребителям все меньше нравится то, что выпускают автопроизводители.

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Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»