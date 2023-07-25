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Очень крутой УАЗ Хантер продают за небольшие деньги

Стандартный движок, но масса интересных деталей во внешности и интерьере. Чем не вариант автомобиля выходного дня?

18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)

В Ижевске на продажу выставили довольно интересный Хантер. Предлагающий машину автосалон сообщает, что с 2008 года внедорожник классического темно-зеленого цвета накатал всего 98 тысяч км. Несмотря на смену четырех владельцев, этот УАЗ находится в неплохой форме – по крайней мере, такое впечатление складывается по фото.

Вполне свежий (особенно по уазовским меркам) кузов дополнен «кенгурятником», пластиковой «маской» передка и добротным багажником с LED-люстрой. Колесные арки имеют аккуратные резиновые расширители, а довершают облик широкие белые диски с грязевыми покрышками.

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Несмотря на грозный вид, силовой агрегат тут оставлен стандартным (2,7 л, 128 л.с. МКП), что сделает вероятное общение с ДПС более спокойным. А вот в салоне тут далеко не «полный сток».

Комбинированная обивка сидений (ткань-кожа), спортивный руль с надписью «Hunter» и аккуратно вживленная под крышу магнитола – все сделано аккуратно, со вкусом и чувством меры.

Пока мы готовили эту заметку, цену на автомобиль сбросили на 21 тысячу рублей, и сейчас этот Хантер обойдется покупателю всего в 399 тысяч. Если «проходимец» вам приглянулся, есть смысл поторопиться.

Источник и фото: Avito.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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