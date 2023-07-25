На портале госуслуг появилась новая функция для автомобилистов

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На портале госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги Авто» появилась новая функция для автомобилистов, которая позволяет направлять в свою страховую компанию заявление по прямому возмещению убытков после ДТП по ОСАГО. При этом авария должна быть оформлена по Европротоколу. К заявлению необходимо будет приложить все сопутствующие документы в виде электронных копий.

После этого страховщик организует осмотр автомобиля потерпевшего (а при необходимости - и виновника ДТП). Затем страхователю останется только дождаться страхового возмещения – оно может быть в виде ремонта или выплаты деньгами.

«Авария может быть урегулирована по Европротоколу, если столкнулись только две машины, повреждены только они, никто из пассажиров не пострадал, и у обоих водителей оформлено ОСАГО. Во всех случаях должно быть оформлено извещение о ДТП в бумажном или электронном виде, подписанное обоими водителями», - напомнил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

С внедрением новой схемы урегулирования убытков по ОСАГО, традиционный метод с посещением офиса страховой компании сохраняется.

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Источник: Пресс-релиз РСА

Фото: За рулем, АГН "Москва"