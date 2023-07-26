БЕЛАЗ с китайским двигателем вышел на испытания

По части силовых агрегатов белорусский производитель карьерной техники не ограничивается сотрудничеством с Россией.

Пока 220-тонник БЕЛАЗ-75304 с мотором Коломенского завода проходит опытно-промышленную эксплуатацию на Кузбассе, более легкий БЕЛАЗ-7555М (грузоподъемность – 55 тонн) с китайским дизелем неназванной марки вышел на заводские испытания.

Об этом 25 июня производитель сообщил официально, но вскоре заметка исчезла с официального сайта. Тем не менее, пост о БЕЛАЗе с новым «альтернативным» двигателем можно найти в Телеграм-канале производителя.

Раньше на этой модели (без литеры «М» в названии) применяли американские турбодизели Cummins, но время вносит свои коррективы. Известно, что мощность нового китайского мотора составляет 700 л.с. Помимо силового агрегата, изменения коснулись ведущего моста: его конструкцию усилили.

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Источник и фото: БЕЛАЗ