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На БЕЛАЗ установили российский двигатель: начаты испытания

БЕЛАЗ-75304 грузоподъемностью 220 тонн с российским двигателем приступил к опытно-промышленной эксплуатации в Кемеровской области.

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Благодаря специалистам из Белоруссии и России новый карьерный самосвал стал технологически независимым. Теперь он оснащается дизельным двигателем мощностью 2400 л. с. производства Коломенского завода, который по своим техническим характеристикам не уступает импортным аналогам и адаптирован к эксплуатации даже в самых экстремальных условиях.

Помимо независимости от импортных поставщиков, такие разработки позволяют адаптировать технику для работы в условиях наших предприятий, в том числе в зимний период при резких перепадах температур. Это гарантирует нам безопасность и эффективность ведения горных работ.

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Источник и фото: «БЕЛАЗ»

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За РулемЛежнин Роман
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