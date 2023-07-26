Lada Granta с ABS выделена в отдельную комплектацию: названа цена
АВТОВАЗ опубликовал обновленный прайс-лист на Lada Granta с антиблокировочной системой (ABS). Доплата за автомобиль с ABS составит 39 тыс. рублей.
Автозавод начал устанавливать ABS на все машины, начиная с комплектации Classic, в июле этого года. При желании сэкономить, можно купить Granta и без нее.
Седан в исполнении Classic обойдется в 735,9 тыс. рублей, в версии Classic’23, в которой есть ABS, - в 774,9 тыс. рублей. Лифтбек Granta с ABS можно приобрести за 855,9 тыс. рублей, а универсал Lada Granta Cross с антиблокировочной системой - минимум за 905,9 тыс. рублей.
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Источник: Auto.ru
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...