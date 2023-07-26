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Lada Granta с ABS выделена в отдельную комплектацию: названа цена

У потребителя есть выбор – приобрести авто с антиблокировочной системой или без нее.

Без пробега, дешевле 2 миллионов — 4 новинки параимпорта

АВТОВАЗ опубликовал обновленный прайс-лист на Lada Granta с антиблокировочной системой (ABS). Доплата за автомобиль с ABS составит 39 тыс. рублей.

Автозавод начал устанавливать ABS на все машины, начиная с комплектации Classic, в июле этого года. При желании сэкономить, можно купить Granta и без нее.

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Седан в исполнении Classic обойдется в 735,9 тыс. рублей, в версии Classic’23, в которой есть ABS, - в 774,9 тыс. рублей. Лифтбек Granta с ABS можно приобрести за 855,9 тыс. рублей, а универсал Lada Granta Cross с антиблокировочной системой - минимум за 905,9 тыс. рублей.

Источник: Auto.ru

Фото: АВТОВАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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