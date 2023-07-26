У Mitsubishi появился новый прочный автомобиль

Он будет предлагаться с 6-ступенчатой механикой и 6-ступенчатым автоматом.

После необычно долгой тизерной кампании Mitsubishi, наконец-то, показала новый Triton – он же L200. Это пикап среднего размера, который теперь выходит уже в шестом поколении.

Он изменился как снаружи, так и внутри, получив новую, гораздо более прочную раму, жесткость на кручение которой увеличена на 60%.

Рама стала прочнее благодаря новому сплаву, а возле кузова, со стороны бампера, появилась удобная ступенька. При этом устанавливаемый на раму кузов стал легче. В Mitsubishi говорят, что автомобиль стал больше, но весит практически столько же.

Новинка получит системы Super Select 4WD-II и Easy Select 4WD, причем первая оснащена центральным дифференциалом повышенного трения, который передает 40% на передние колеса, а оставшиеся 60% – на задние.

Эта более сложная система полного привода имеет режимы: 2H (задний привод), 4H (4x4), 4HLc (4x4 с заблокированным межосевым дифференциалом) и 4LLc (пониженный диапазон с заблокированным межосевым дифференциалом).

Кроме того, есть семь режимов вождения: «Нормальный», «Эко», «Гравий», «Снег», «Грязь», а также «Песок» и «Камни».

Версии с системой Super Select 4WD-II также оснащены системой Active Yaw Control (AYC), которая улучшает управляемость в поворотах за счет легкого притормаживания переднего колеса, идущего по внутренней дуге траектории.

Подвеска также изменилась. Впереди – новая двухрычажная, а сзади – облегченная рессорная.

В Mitsubishi пока рассказали лишь об одном двигателе для нового L200. Это 2,4-литровый агрегат, доступный в трех версиях: 150 л.с. и 330 Нм, 184 л.с. и 430 Нм, а также 204 л.с. и 470 Нм.

Двигатель работает в паре либо с 6-ступенчатым автоматом, либо с 6-ступенчатой механикой, у которой нет прямой связи с рычагом переключения – сигналы о смене передачи идут по проводам.

Новое поколение пикапа уже продается в Таиланде. В других странах оно появится в 2024 году.

Фото: Mitsubishi