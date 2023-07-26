Skoda опубликовала новые фото Scala и Kamiq

Стало понятно, как будут выглядеть фары автомобилей.

Такие матричные фары будут опцией. В базе оптика окажется попроще.

Главное событие для Skoda и фанатов марки в 2023 году – это выход Superb и Kodiaq нового поколения, которые будут представлены этой осенью. Между тем, чешский бренд готовит обновление двух компактных моделей – Scala и Kamiq.

Премьера Scala и Kamiq состоится 1 августа. А пока компания публикует тизерные изображения.

За дополнительную плату модели Scala и Kamiq будут оснащаться матричными светодиодными фарами. Приятно видеть, что технология постепенно появляется и на малолитражных, относительно недорогих автомобилях. До этого опция стала доступна на Karoq, Octavia, Kodiaq, Enyaq и Superb.

Scala Skoda получит удлиненные до решетки радиатора фары, в которых вверху и внизу появятся полоски дневных ходовых огней. По краям фар также появятся диоды ДХО, благодаря чему модель получит новую «световую подпись», и его будет легко узнать на дороге даже в темное время суток.

Ничего, помимо небольших изменений во внешности и интерьере, ждать не стоит. Вмешательство в двигатели и трансмиссии стоит немалых денег, а Volkswagen Group сейчас вкладывается в электромобили.

Наоборот, из линейки моторов могут исчезнуть, например, дизельные двигатели, но новых силовых агрегатов не появится.

Tank 800 – первые фото серийного кроссовера. Машина отличается и от концепта и от прототипа, который был замечен во время дорожных испытаний ранее.

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Изображения: Skoda