Tank 800 – первые фото серийного кроссовера

Машина отличается и от концепта и от прототипа, который дыл замечен во время дорожных испытаний ранее.

Tank 800 станет флагманским кроссовером марки. В отличие от Tank 500 и других моделей, новый автомобиль имеет особый дизайн и высококачественную отделку салона.

Например, новый автомобиль получит широкую прямоугольную решетку радиатора и квадратные фары с интегрированными светодиодными окружностями.

Кузов автомобиля огромен и имеет невероятно широкие задние двери. А все потому, что он рассчитан на то, что владелец автомобиля будет ездить в нем исключительно за втором ряду, доверив управление личному водителю.

Поэтому сзади будут устанавливаться два независимых кресла с множеством функций и регулировок.

Скорее всего, кресла второго ряда получат продвинутую функцию массажа, систему вентиляции, подогрев и другие функции.

В центре салона будет устанавливаться большой экран, с помощью которого задние пассажиры смогут регулировать климат и управлять развлекательной системой.

Флагман Tank получит новейший двигатель Great Wall 3.0T, который будет работать в паре с 9-ступенчатым автоматом. Мощность мотора может достигать 354 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 500 Нм.

Фото: Autohome.com.cn