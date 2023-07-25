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Самый страшный «Кайман» – боевая машина Белоруссии

Продуманная техника стоит на вооружении не только у Армии России. Есть она и у дружественных государств.

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Этот 6-метровый броневик уникален по своим характеристикам и способен выполнять очень сложные боевые задачи в условиях именно современной войны.

МБТС «Кайман» – это белорусская бронированная разведывательно-дозорная машина с бронекорпусом белорусского производства. Кстати, машина на 67% состоит из белорусских комплектующих.

У «Каймана» независимая торсионная подвеска от БТР-60, как и мосты, а также колесные редукторы.

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Оснащается автомобиль легким и компактным 4-цилиндровым дизельным турбодвигателем с вертикальным рядным расположением цилиндров и непосредственным впрыском топлива Д-245. Его мощность составляет 130 л.с.

«Кайман» способен перевозить шесть десантников с полным вооружением и преодолевать водные преграды. Для этого он оснащен водяными движителями с двумя гребными винтами.

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Днище у машины V-образное и усилено броней. «Кайман» имеет пятый класс защиты, то есть, его броня выдерживает попадания даже бронебойно-зажигательных пуль.

Вооружение для «Каймана» можно выбрать любое. Это может быть 7,62-мм пулемет ПКМБ с боекомплектом в 2000 патронов и 12,7-мм пулемет НСВТ (на фото). Также машину можно оснастить 30-мм гранатометом АГС-17.

Помимо этого «Кайман» оснащается шестью 81-мм гранатометами для создания дымовой завесы.

Фото: Военная техника мира

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За РулемКирилл Панов
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