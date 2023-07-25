Новая китайская марка появилась в России – цены

Ее автомобили завозятся официально и уже появились в продаже – это кроссовер и седан.

Китайский автопроизводитель Hongqi начал официальные поставки своих автомобилей в Россию. Это премиальный бренд, и цены на машины соответствующие. Но они вполне сравнимы с ценами на корейские машины, стоимость которых дилеры накручивают за счет опций.

Первыми в продажу поступили седан Hongqi H5 и кроссовер Hongqi HS5. Стоимость машин стала известна главному редактору журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максиму Кадакову.

Оба автомобиля будут предлагаться в двух комплектациях.

Седан Hongqi H5 в комплектации Comfort стоит 4 790 000 рублей, а в комплектации Deluxe – 4 990 000 рублей.

Этот 5-метровый автомобиль оснащается 224-сильным двигателем объемом 2 литра и автоматической коробкой.

Кроссовер Hongqi HS5 будет не на много дороже. В комплектация Comfort его можно купить за 4 990 000 рублей, а в комплектации Deluxe – за 5 590 000 рублей.

Длина кроссовера составляет 4,76 метра, и оснащается он тем же двигателем, что и седан.

В течение года Hongqi планирует официально вывести на российский рынок еще от двух до четырех новых моделей, среди которых седан H9 и кроссовер E-HS9.

Первые фото обновленного Kia Sorento – кроссовер изменился значительно, но не так кардинально, как его брат Hyundai Santa Fe.

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Фото: Hongqi