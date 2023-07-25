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Первые фото обновленного Kia Sorento

Кроссовер изменился значительно, но не так кардинально, как его брат Hyundai Santa Fe.

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Увидев, во что превратился Hyundai Santa Fe, мы были готовы к тому, что и Sorento изменится до неузнаваемости. Но этого не произошло.

Конечно, это лишь обновление, а не новое поколение, поэтому все прошло по классической схеме – изменения есть, они заметны, но не слишком значительны.

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Первые официальные изображения Sorento показывают, что Kia полностью изменила переднюю часть автомобиля. Появились Т-образные фары с полоской дневных ходовых огней. Кстати, логотип Kia находится теперь не на решетке радиатора, а на капоте.

Сама решетка радиатора выглядит по-новому, как и воздухозаборник бампера, по бокам которого установлены противотуманные фары. Вертикальные воздуховоды кажутся немного больше, а в самом низу бампера видна серебристая защитная пластина.

Сзади установлены фонари с новой графикой. Фонари заднего хода оказались очень низко – под серебристой защитной пластиной.

Салон выглядит знакомо, но есть некоторые изменения в приборной панели. Например, массивные вертикальные воздуховоды в центре исчезли – их заменили узкими горизонтальными вентиляционными отверстиями, чтобы освободить место для увеличенного сенсорного экрана информационно-развлекательной системы.

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Изменился и климат-контроль – у наго больше нет олдскульного дисплея. Также видна система аутентификации по отпечатку пальца. Кроме того, появились новые цвета салона: серый Interstellar Grey, красный Volcanic S, коричневый Brown и зеленый Cityscape Green.

Технические характеристики кроссовера будут озвучены в середине августа.

Фото: Kia

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

+1