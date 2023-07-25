Первые фото обновленного Kia Sorento

Кроссовер изменился значительно, но не так кардинально, как его брат Hyundai Santa Fe.

Увидев, во что превратился Hyundai Santa Fe, мы были готовы к тому, что и Sorento изменится до неузнаваемости. Но этого не произошло.

Конечно, это лишь обновление, а не новое поколение, поэтому все прошло по классической схеме – изменения есть, они заметны, но не слишком значительны.

Первые официальные изображения Sorento показывают, что Kia полностью изменила переднюю часть автомобиля. Появились Т-образные фары с полоской дневных ходовых огней. Кстати, логотип Kia находится теперь не на решетке радиатора, а на капоте.

Сама решетка радиатора выглядит по-новому, как и воздухозаборник бампера, по бокам которого установлены противотуманные фары. Вертикальные воздуховоды кажутся немного больше, а в самом низу бампера видна серебристая защитная пластина.

Сзади установлены фонари с новой графикой. Фонари заднего хода оказались очень низко – под серебристой защитной пластиной.

Салон выглядит знакомо, но есть некоторые изменения в приборной панели. Например, массивные вертикальные воздуховоды в центре исчезли – их заменили узкими горизонтальными вентиляционными отверстиями, чтобы освободить место для увеличенного сенсорного экрана информационно-развлекательной системы.

Изменился и климат-контроль – у наго больше нет олдскульного дисплея. Также видна система аутентификации по отпечатку пальца. Кроме того, появились новые цвета салона: серый Interstellar Grey, красный Volcanic S, коричневый Brown и зеленый Cityscape Green.

Технические характеристики кроссовера будут озвучены в середине августа.

Новый бронемобиль «Дрок» появился в зоне СВО: он способен вести непрерывный огонь на протяжении 40 минут.

«За рулем» можно читать в Телеграм .

Фото: Kia