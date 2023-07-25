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Насколько устойчивы Дастеры (спойлер – не очень)

Duster был проверен «лосиным тестом», и результат впечатлил.

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Этот компактный семейный кроссовер появился в 2010 году и продается под брендами Dacia и Renault в зависимости от рынка.

Сегодня продается второе поколение автомобиля, которое появилось летом 2021 года. Машина считается приличным внедорожником, и на трассе он достаточно комфортен. Но насколько он безопасен в экстремальных ситуациях, при резком маневрировании?

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Испытание «лосиным тестом» традиционно проводилось сайтом km77.com. Для тестов был выбран Дастер с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми шинами Continental EcoContact 6 размерностью 215/60.

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Водителю-испытателю удалось объехать конусы, не задев их, с входной скоростью 71 километр в час, что не очень впечатляет. Были попытки увеличить скорость, но подвеска Duster не позволяла водителю удержать кроссовер на траектории. Система стабилизации лишь подливала масла в огонь, пытаясь предотвратить опрокидывание автомобиля из-за его высокого центра тяжести и мягкой подвески.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+7