Обновленный VW Touareg – фото, цены и оснащение
Volkswagen Touareg получил множество обновлений, чтобы на равных конкурировать с такими кроссоверами, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. То есть, теперь он будет конкурировать и с Audi Q7.
Кроссовер предлагается с пятью различными силовыми агрегатами – бензиновым, турбодизельными и гибридными.
Благодаря новой решетке радиатора, бамперу и светодиодным матричным фарам IQ.Light HD, кроссовер выглядит более агрессивно.
Сзади появилась светодиодная полоска во всю ширину кузова и светящийся логотип VW. Колесные диски с разнообразными новыми узорами имеют размер до 22 дюймов.
Также обновленный Touareg оснастили новейшим аппаратным и программным обеспечением Innovision Cockpit от VW, включая навигацию с полосами движения и карту HD с высоким разрешением. Голосовое управление также обновилось, а Apple CarPlay и Android Auto теперь беспроводные.
Кроме того, у кроссовера даже в базе есть задняя дверь с электроприводом, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ и адаптивный круиз-контроль. Появились и высокотехнологичные опции, такие как Trailer Assist для езды с прицепом, система кругового обзора Area View и датчики нагрузки на крышу для корректировки настроек подвески, чтобы даже с багажом на крыше кроссовер был устойчивым.
VW Touareg предлагается в трех комплектациях: Elegance, Black Edition и Touareg R. Все силовые агрегаты сделаны на базе 3-литровых двигателей V6.
Дизельный TDI имеет мощность 227 или 282 л.с., а бензиновый – 335 л.с. Также предлагаются два бензиновых гибрида – один мощностью 376 л.с., а другой – 455 л.с. (исключительно для Touareg R стоимостью 80 370 фунтов стерлингов или 9,3 млн рублей).
Цены на обновленный Volkswagen Touareg начинаются в Великобритании, где уже начались продажи кроссовера, от 68 тысяч фунтов стерлингов или от 7,9 млн рублей.
- Mobil выпустил рекламу против электромобилей: главный посыл рекламы – «Breaking Free», что переводится как «Вырвись на свободу».
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Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Содержание и ремонт не дешевы
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к