#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обновленный VW Touareg – фото, цены и оснащениеОбновленный VW Touareg – фото, цены и оснащение
Кроссовер премиум-класса уже поступил в продажу...
Alfa Romeo StelvioВсе девушки будут в восторге: стильное (и мощное!) авто из Европы
Трехлетний кроссовер Alfa Romeo Stelvio в...
В России выросли продажи люксовых автомобилейВ России выросли продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостата», в первой половине 2023...

Обновленный VW Touareg – фото, цены и оснащение

Кроссовер премиум-класса уже поступил в продажу в Европе с пятью двигателями на выбор.

Lada Niva с мотором Toyota – видео мощного покорителя дюн

Volkswagen Touareg получил множество обновлений, чтобы на равных конкурировать с такими кроссоверами, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. То есть, теперь он будет конкурировать и с Audi Q7.

Кроссовер предлагается с пятью различными силовыми агрегатами – бензиновым, турбодизельными и гибридными.

Благодаря новой решетке радиатора, бамперу и светодиодным матричным фарам IQ.Light HD, кроссовер выглядит более агрессивно.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Сзади появилась светодиодная полоска во всю ширину кузова и светящийся логотип VW. Колесные диски с разнообразными новыми узорами имеют размер до 22 дюймов.

Также обновленный Touareg оснастили новейшим аппаратным и программным обеспечением Innovision Cockpit от VW, включая навигацию с полосами движения и карту HD с высоким разрешением. Голосовое управление также обновилось, а Apple CarPlay и Android Auto теперь беспроводные.

Кроме того, у кроссовера даже в базе есть задняя дверь с электроприводом, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ и адаптивный круиз-контроль. Появились и высокотехнологичные опции, такие как Trailer Assist для езды с прицепом, система кругового обзора Area View и датчики нагрузки на крышу для корректировки настроек подвески, чтобы даже с багажом на крыше кроссовер был устойчивым.

VW Touareg предлагается в трех комплектациях: Elegance, Black Edition и Touareg R. Все силовые агрегаты сделаны на базе 3-литровых двигателей V6.

Новый бронемобиль «Дрок» появился в зоне СВО

Дизельный TDI имеет мощность 227 или 282 л.с., а бензиновый – 335 л.с. Также предлагаются два бензиновых гибрида – один мощностью 376 л.с., а другой – 455 л.с. (исключительно для Touareg R стоимостью 80 370 фунтов стерлингов или 9,3 млн рублей).

Цены на обновленный Volkswagen Touareg начинаются в Великобритании, где уже начались продажи кроссовера, от 68 тысяч фунтов стерлингов или от 7,9 млн рублей.

Фото: Volkswagen

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать

Недостатки:

Содержание и ремонт не дешевы

Комментарий:

В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к

0