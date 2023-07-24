Обновленный VW Touareg – фото, цены и оснащение

Кроссовер премиум-класса уже поступил в продажу в Европе с пятью двигателями на выбор.

Volkswagen Touareg получил множество обновлений, чтобы на равных конкурировать с такими кроссоверами, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. То есть, теперь он будет конкурировать и с Audi Q7.

Кроссовер предлагается с пятью различными силовыми агрегатами – бензиновым, турбодизельными и гибридными.

Благодаря новой решетке радиатора, бамперу и светодиодным матричным фарам IQ.Light HD, кроссовер выглядит более агрессивно.

Сзади появилась светодиодная полоска во всю ширину кузова и светящийся логотип VW. Колесные диски с разнообразными новыми узорами имеют размер до 22 дюймов.

Также обновленный Touareg оснастили новейшим аппаратным и программным обеспечением Innovision Cockpit от VW, включая навигацию с полосами движения и карту HD с высоким разрешением. Голосовое управление также обновилось, а Apple CarPlay и Android Auto теперь беспроводные.

Кроме того, у кроссовера даже в базе есть задняя дверь с электроприводом, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ и адаптивный круиз-контроль. Появились и высокотехнологичные опции, такие как Trailer Assist для езды с прицепом, система кругового обзора Area View и датчики нагрузки на крышу для корректировки настроек подвески, чтобы даже с багажом на крыше кроссовер был устойчивым.

VW Touareg предлагается в трех комплектациях: Elegance, Black Edition и Touareg R. Все силовые агрегаты сделаны на базе 3-литровых двигателей V6.

Дизельный TDI имеет мощность 227 или 282 л.с., а бензиновый – 335 л.с. Также предлагаются два бензиновых гибрида – один мощностью 376 л.с., а другой – 455 л.с. (исключительно для Touareg R стоимостью 80 370 фунтов стерлингов или 9,3 млн рублей).

Цены на обновленный Volkswagen Touareg начинаются в Великобритании, где уже начались продажи кроссовера, от 68 тысяч фунтов стерлингов или от 7,9 млн рублей.

Mobil выпустил рекламу против электромобилей: главный посыл рекламы – «Breaking Free», что переводится как «Вырвись на свободу».

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Фото: Volkswagen