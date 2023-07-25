Новый Geely Binrui COOL поступил в продажу

Автомобиль разработан специально для молодежи, имеет кузов фастбэк и проспортивный имидж.

Автомобиль уже можно купить в Китае, и скоро его начнут официально поставлять в Россию. До сих пор модельный ряд Geely в нашей стране представлен только кроссоверами.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4710, 1795 и 1455 мм соответственно, а колесная база – 2670 мм. То есть, этот Geely на 5 см длиннее, чем, например, Hyundai Elantra.

Черный цвет обивки салона сочетается с белоснежным декором, что нравится большинству потребителей, как выяснили в компании. Здесь установлены два экрана – 10,25-дюймовая панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под центральным монитором есть физические кнопки, чтобы водителю было проще управлять часто используемыми функциями не отвлекаясь от дороги.

Новый автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем 1.5TD с непосредственным впрыском топлива и мощностью 181 л.с. (290 Нм).

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением мокрого типа.

Что касается подвески, то Geely Binrui COOL оснащен передней независимой подвеской McPherson и задней независимой подвеской с торсионной балкой.

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Фото: Autohome.com.cn