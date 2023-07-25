#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Geely Binrui COOL поступил в продажуНовый Geely Binrui COOL поступил в продажу
Автомобиль разработан специально для молодежи,...
В Кисловодске обвалившаяся стена придавила четыре автомобиля (видео)В Кисловодске обвалившаяся стена придавила четыре автомобиля (видео)
Больше всего досталось белому ВАЗ-2107 – его...
Toyota Asia Dragon поступила в продажу – ценыToyota Asia Dragon поступила в продажу – цены
Это менее дорогая версия известного...

Новый Geely Binrui COOL поступил в продажу

Автомобиль разработан специально для молодежи, имеет кузов фастбэк и проспортивный имидж.

Tank 800 – первые фото серийного кроссовера

Автомобиль уже можно купить в Китае, и скоро его начнут официально поставлять в Россию. До сих пор модельный ряд Geely в нашей стране представлен только кроссоверами.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4710, 1795 и 1455 мм соответственно, а колесная база – 2670 мм. То есть, этот Geely на 5 см длиннее, чем, например, Hyundai Elantra.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Черный цвет обивки салона сочетается с белоснежным декором, что нравится большинству потребителей, как выяснили в компании. Здесь установлены два экрана – 10,25-дюймовая панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под центральным монитором есть физические кнопки, чтобы водителю было проще управлять часто используемыми функциями не отвлекаясь от дороги.

Новый автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем 1.5TD с непосредственным впрыском топлива и мощностью 181 л.с. (290 Нм).

Новая китайская марка появилась в России – цены

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением мокрого типа.

Что касается подвески, то Geely Binrui COOL оснащен передней независимой подвеской McPherson и задней независимой подвеской с торсионной балкой.

Фото: Autohome.com.cn

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0