Для чего на старых машинах были нужны форточки? Не все так очевидно!

Оказывается, летняя эксплуатация автомобиля – штука не менее многоплановая и хитрая, нежели эксплуатация зимняя…

В этом легко убедиться, попытавшись пройти новый тест «За рулем»: все ли вы знаете о поведении машины в жару? Скажем так, кое-чего вы действительно могли не знать, а кое-что могло и подзабыться. Вот один из вопросов: для чего нужны были ветровички-треугольники, они же форточки, на легковушках советской поры?

Вспомните, такие были на ГАЗ-21, ГАЗ-24 или ВАЗ-2101 – два последних варианта как раз присутствуют на нашем на фото. Возможно, форточки облегчали доступ в машину в случае заклинившего замка? Или их ставили для уменьшения опускной части окна? А может, они были просто элементом дизайна?

Знаем, что большинство наших читателей этими вопросами не проведешь, и они точно знают: форточки были нужны для вентиляции. Но вот интересный нюанс: именно форточки обеспечивали вентиляцию... без сквозняков! Схему циркуляции воздуха при открытом ветровике можно было найти в инструкции к автомобилю:

«В очень холодную погоду температура воздуха в салоне может быть повышена включением одной из скоростей электровентилятора и установкой крышки воздухопритока в положение частичного открывания. В этих условиях рекомендуется приоткрывать поворотные стекла дверей, чтобы исключить застой холодного воздуха и ускорить его прогрев во всем салоне» – гласит инструкция к автомобилю ВАЗ-2101.

Какая жидкость в автомобиле закипит позже всех? Автомат какого типа вообще не восприимчив к жаре? Какие системы в жару не отключаются после выключения зажигания? Проверить себя этими и другими вопросами можно в новом тесте «За рулем».

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Фото: За рулем