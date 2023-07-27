Эти популярные модели автомобилей перестанут поставляться в Россию

Ввозить их в страну не выгодно ни продавцу, ни покупателю.

Автодилеры и частные продавцы предупреждают о том, что с 1 августа, когда произойдет повышение утилизационного сбора, о некоторых моделях из Европы, Японии и Южной Кореи российскому потребителю придется забыть. По словам основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, прежде всего это коснется машин Hyundai, Kia и Jeep с двигателями объемом 3.0 литра и выше.

К примеру, сильно подорожает популярный в России Hyundai Palisade с версией мотора V8 объемом 3,5 л. и 3,8 л. с классическим «автоматом». Также уйдут с рынка минивэны Kia Carnival с мотором 3,5 л. и внедорожники Jeep Grand Cherokee с двигателем 3,6 л. - они подорожают примерно на 1 млн рублей, предупредил Рогов.

Невыгодно будет возить в Россию и такие модели, как BMW X5, Mercedes-Benz GLS и аналогичные кроссоверы, у двигателей которых большой литраж.

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Источник: Газета.ru

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС