Разгрузить перекрестки хотят с помощью микрофонов

Новая технология позволит регулировать движение с помощью звуков.

Московский Политех разработал новую инновационную технологию, в основе которой лежит использование на перекрестках микрофонов. С их помощью можно будут регулировать движение на сложных участках и значительно их разгрузить.

Разработка базируется на анализе звуковой обстановки в режиме реального времени с помощью специальных микрофонов. Она уже получила название «Слух для V2X». Полученная и проанализированная с микрофонов информация будет передаваться на специальные модули в автомобилях, предупреждать водителей о потенциальной угрозе.

«Микрофоны могут "услышать" характерные звуки аварии или сирены скорой помощи. Используя методы распознавания акустических паттернов на базе нейросетей, они могут точно и быстро классифицировать различные дорожные ситуации», - пояснил доцент Московского Политеха Юрий Фурлетов.

Сейчас проект проходит опытно-конструкторские испытания.

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Источник: Российская газета

Фото: Артем Геодакян/ТАСС