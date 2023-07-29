Разгрузить перекрестки хотят с помощью микрофонов
Новая технология позволит регулировать движение с помощью звуков.
Московский Политех разработал новую инновационную технологию, в основе которой лежит использование на перекрестках микрофонов. С их помощью можно будут регулировать движение на сложных участках и значительно их разгрузить.
Разработка базируется на анализе звуковой обстановки в режиме реального времени с помощью специальных микрофонов. Она уже получила название «Слух для V2X». Полученная и проанализированная с микрофонов информация будет передаваться на специальные модули в автомобилях, предупреждать водителей о потенциальной угрозе.
«Микрофоны могут "услышать" характерные звуки аварии или сирены скорой помощи. Используя методы распознавания акустических паттернов на базе нейросетей, они могут точно и быстро классифицировать различные дорожные ситуации», - пояснил доцент Московского Политеха Юрий Фурлетов.
Сейчас проект проходит опытно-конструкторские испытания.
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Источник: Российская газета
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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