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У россиян появилась возможность временно не платить по автомобильным займам

Норма начнет действовать с 1 января 2024 года.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на кредитные каникулы по автомобильным и другим займам становится бессрочным. Таким образом, теперь возможность временно не платить по кредиту распространяются на все виды займов – от потребительского до ипотеки.

По мнению законодателей, это защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит им избежать банкротства, а банкам — снизить риск невозврата займа.

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Закон дает право гражданину, заключившему договор по любому виду займа, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. В течение этого времени заемщик вправе не вносить платежи по договору.

Решение распространяется на россиян, размер кредита которых не превышает определенную сумму. Ее установит правительство. До соответствующего решения предусмотрен предельный размер по автокредитам установлен в размере 1,6 млн рублей.

Отсрочку по платежам можно получить один раз за время действия кредитного договора.

Источник: Портал правовой информации

Фото: Александра Левчук/ТАСС

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