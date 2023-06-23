Заемщикам доступен автокредит с дифференцированной ставкой

Его можно получить как на новые, так и на подержанные автомобили.

Автокредит с дифференцированной ставкой предложил клиентам «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). В зависимости от срока кредитования заемщикам доступны программы от 5% годовых в рублях по новым и от 9% по подержанным автомобилям.

Этот продукт рассчитан на клиентов, планирующих оформить среднесрочный кредит на автомобиль и получить за счет оптимального срока кредитования наиболее выгодный ежемесячный платеж.

Предусмотрены два периода кредитования с различными процентными условиями. Более высокая ставка действует для клиента в первые 15 месяцев оплаты кредита, после чего банк снижает ее в 2–3 раза. В совокупности формируется более выгодный ежемесячный платеж для клиента при условии отсутствия досрочного погашения.

«Этот продукт предназначен для тех клиентов, кто не готов сразу внести большую сумму, а собирается оплачивать владение машиной в течение нескольких лет, ориентируясь на платеж, комфортный для ежемесячного семейного бюджета», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

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