Названы города, где появятся бизнес-седаны от Dongfeng

Если его цена не превысит 3 млн рублей, то он получит конкурентное преимущество перед Toyota Camry.

«Моторинвест», являющийся представителем бренда Dongfeng в России, объявил о выходе на рынок бизнес-седана Aeolus Shine Max. Новинка выступает в том же классе, что и Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 и Chery Arrizo 8.

Первые автомобили появятся в продаже у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Магнитогорске, Рязани и Тольятти.

Седан будет доступен в России с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с. (320 Нм) и семиступенчатым «роботом». Заявлен широкий набор оснащения — от водительского кресла с вентиляцией и массажем до панорамной крыши с люком.

Габариты новинки: 4797х1870х1475 мм при колесной базе 2770 мм.

О стоимости Aeolus Shine Max будет объявлено позднее. Ранее сообщалось, что автомобиль обойдется в 2,99 млн рублей.

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Источник: Моторинвест

Фото: Dongfeng