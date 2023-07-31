#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГЛОНАСС тестирует российские трекеры для мониторинга дроновГЛОНАСС тестирует российские трекеры для мониторинга дронов
Это решение, в том числе, упростит...
Названы города, где появятся бизнес-седаны от DongfengНазваны города, где появятся бизнес-седаны от Dongfeng
Если его цена не превысит 3 млн рублей, то он...
Необычная новинка Ram: компактный пикап с несущим кузовомНеобычная новинка Ram: компактный пикап с несущим кузовом
Страной сборки станет Бразилия.

Названы города, где появятся бизнес-седаны от Dongfeng

Если его цена не превысит 3 млн рублей, то он получит конкурентное преимущество перед Toyota Camry.

«За рулем» назвал лучшие щетки стеклоочистителей для авто

«Моторинвест», являющийся представителем бренда Dongfeng в России, объявил о выходе на рынок бизнес-седана Aeolus Shine Max. Новинка выступает в том же классе, что и Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 и Chery Arrizo 8.

Первые автомобили появятся в продаже у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Магнитогорске, Рязани и Тольятти.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Седан будет доступен в России с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с. (320 Нм) и семиступенчатым «роботом». Заявлен широкий набор оснащения — от водительского кресла с вентиляцией и массажем до панорамной крыши с люком.

Габариты новинки: 4797х1870х1475 мм при колесной базе 2770 мм.

О стоимости Aeolus Shine Max будет объявлено позднее. Ранее сообщалось, что автомобиль обойдется в 2,99 млн рублей.

Источник: Моторинвест

Фото: Dongfeng

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0