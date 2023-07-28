Дилеры раскрыли, откуда повезут японские авто и вырастут ли на них цены

По итогам 2023 года Япония планировала поставить в Россию автомобилей на 2 млрд долларов.

Ввоз автомобилей с пробегом из Японии дилеры наладили через третьи страны, а потому запрет японского правительства на экспорт машин в Россию серьезно на ситуации на рынке не повлияет. Как рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов, сейчас доставка авто из Японии проходит через транзитную зону — Китай, после чего машины переправляются в Россию.

Что касается роста цен на ввезенные японские иномарки, то в большей степени на это влияет курс валют и нововведения по утилизационному сбору, уверен Желобов.

По словам гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Рената Тюктеева, они ожидают, что результатом запрета поставок в Россию автомобилей из Японии станет рост цен на эти автомобили в диапазоне 10-15%.

«Причем данное увеличение цен не будет зависеть от колебаний национальной валюты — драйвером удорожания в данном случае станет усложненная логистика поставок», — отметил эксперт.

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Источник: Газета.ru

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС