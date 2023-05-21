Япония больше не первая по экспорту машин

Угадаете нового лидера?

Китай стал новым лидером по экспорту автомобилей, обогнав Японию. По данным китайской ассоциации автопроизводителей, с января по март из страны вывезли 1,07 миллиона машин. Япония же экспортировала 950 тысяч.

Экспорт из Японии вырос в первом квартале на 6% по сравнению с прошлым годом. Но этого мало, так как китайский экспорт подпрыгнул уже на 58%.

Эксперты связывают это с несколькими факторами: поставки в Россию, которые утроились и теперь составляют 140 тысяч единиц, а также всемирный бум электромобилей, которые занимают 40% экспрота из Китая.

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Источник: carscoops

Фото: Unsplash