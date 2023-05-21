Япония больше не первая по экспорту машин
Угадаете нового лидера?
Китай стал новым лидером по экспорту автомобилей, обогнав Японию. По данным китайской ассоциации автопроизводителей, с января по март из страны вывезли 1,07 миллиона машин. Япония же экспортировала 950 тысяч.
Экспорт из Японии вырос в первом квартале на 6% по сравнению с прошлым годом. Но этого мало, так как китайский экспорт подпрыгнул уже на 58%.
Как не загубить двигатель некачественным маслом7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Эксперты связывают это с несколькими факторами: поставки в Россию, которые утроились и теперь составляют 140 тысяч единиц, а также всемирный бум электромобилей, которые занимают 40% экспрота из Китая.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: carscoops
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0