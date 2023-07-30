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Lada с правым рулем? А почему бы и нет, если будет спрос

Специально для Африки АВТОВАЗ может разработать праворульные авто

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов, не исключил, что в линейке автомобилей Lada может появиться специальная модификация – праворульные машины. Их готовы разработать для стран Африки, если на такие новые экспортные продукты будет спрос, добавил Соколов.

Глава АВТОВАЗа уточнил, что накануне саммита «Россия-Африка» возможности южноафриканского бизнеса по импорту автомобилей Lada обсуждались на встрече с послом ЮАР.

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«Он [посол] вспомнил, что его отец даже имел в свое время Niva. Но, тем не менее, эти Niva с правым рулем — в ЮАР и большинстве стран юга африканского континента левостороннее движение — они уже давно не производятся. Мы посмотрим, может быть и этот продукт мы тоже возродим, если спрос будет достаточно стабильным, а бизнес-модель будет эффективной для «АвтоВАЗа», — сказал Соколов, добавив, что в первую очередь ориентация АВТОВАЗа будет направлена на восстановление и локализации российской компонентной базы и запуске новых продуктов.

Источник: РИА Новости

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

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