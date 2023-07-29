Обновленный Kia Sorento – первые фото и видео

Кроссовер стал немного похожим на старшего брата – Telluride.

Kia обновила свой популярный кроссовер Sorento. Большинство изменений произошло в передней части автомобиля, и чувствуется влияние Telluride, а также EV9.

Kia также изменила дизайн решетки радиатора, на которой больше нет логотипа, который теперь находится на капоте. Изменения в задней части менее заметны – это фонари.

В шпионском видео также показан салон кроссовера. Приборная панель обновилась, а сенсорный экран по центру стал больше. Из-за этого вентиляционные отверстия стали меньше.

Kia еще не опубликовала никаких подробностей об обновленном кроссовере. Но в августе будет представлен его брат Santa Fe – скорее всего, покоробкам и двигателям машины будут идентичны, а значит мы узнаем всё о начинке Соренто.

В прошлом году были обновлены модели Palisade и Telluride, и в линейке Kia есть полностью электрический кроссовер EV9. Hyundai тоже выпустит электрокроссовер в 2024 году – это будет Ioniq 7.

В продажу Santa Fe и Sorento поступят, скорее всего, в конце 2023 года. Сначала в Южной Корее, а потом выйдут и на рынки других стран.

Авиакомпании начнут больше платить обиженным пассажирам. Делать это перевозчиков заставят принятые Госдумой поправки в Воздушный кодекс.

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Фото: Kia

Видео: Youtube