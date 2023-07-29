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Обновленный Kia Sorento – первые фото и видео

Кроссовер стал немного похожим на старшего брата – Telluride.

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Kia обновила свой популярный кроссовер Sorento. Большинство изменений произошло в передней части автомобиля, и чувствуется влияние Telluride, а также EV9.

Kia также изменила дизайн решетки радиатора, на которой больше нет логотипа, который теперь находится на капоте. Изменения в задней части менее заметны – это фонари.

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В шпионском видео также показан салон кроссовера. Приборная панель обновилась, а сенсорный экран по центру стал больше. Из-за этого вентиляционные отверстия стали меньше.

Kia еще не опубликовала никаких подробностей об обновленном кроссовере. Но в августе будет представлен его брат Santa Fe – скорее всего, покоробкам и двигателям машины будут идентичны, а значит мы узнаем всё о начинке Соренто.

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В прошлом году были обновлены модели Palisade и Telluride, и в линейке Kia есть полностью электрический кроссовер EV9. Hyundai тоже выпустит электрокроссовер в 2024 году – это будет Ioniq 7.

В продажу Santa Fe и Sorento поступят, скорее всего, в конце 2023 года. Сначала в Южной Корее, а потом выйдут и на рынки других стран.

Фото: Kia

Видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

+1