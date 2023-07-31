Ликсутов: В Москве заработали 2 новых тарифа на парковку

Парковаться бесплатно в установленное время можно будет у двух станций метро и трех поликлиник.

С 31 июля на двух уличных парковках у метро «Братиславская» и «Кузьминки» водителям разрешается оставлять авто без оплаты с 5:30 до 2:00, если они совершат не менее 2 поездок на метро или МЦК.

Кроме того, специальный тариф будет действовать у трех столичных поликлиник:

№ 38 (филиал № 2) в Проточном переулке, 3-5с1

№ 46 (филиал № 2) на улице Иерусалимская, 4с1

№ 91 (филиал № 2) на улице Лестева, д. 5.

Первые два часа пациенты этих лечебных учреждений смогут парковаться бесплатно, а с 121-й минуты – по повышенному тарифу – 1000 рублей в час.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Мы регулярно разрабатываем и тестируем новые форматы работы парковочного пространства, чтобы автомобилистам было еще комфортнее оставлять свои машины. Это отвечает задаче Мэра Москвы Сергея Собянина. Новый тариф, который будет действовать возле трех поликлиник, позволит сохранить парковочные места именно для посетителей медучреждений. Другой тариф будет доступен на уличных парковках пока у двух станций метро. Он предназначен для водителей, которые пересаживаются на городской транспорт».

Сабина Цветкова, советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, председатель Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы:

— Обеспечить жителей Москвы бесплатными парковками у поликлиник – это социально важная миссия. Но ввиду того, что наш город – это мегаполис с колоссальным населением – проблема заключается в том, что невозможно контролировать, кто на самом деле паркуется на этих местах – пациент или другой водитель. И зачастую происходит так, что парковки у поликлиник весь день заняты теми, кто приехал на работу в бизнес-центр, по делам, в магазин, к кому-то в гости или просто погулять. Сделать эти парковки условно платными – единственно верное решение. Сейчас в Москве на прием в поликлинику можно записаться заранее, а затем – прийти к назначенному времени и получить необходимую консультацию или помощь врача. Двух бесплатных часов вполне хватит, чтобы решить все вопросы в поликлинике – а парковки будут освобождаться чаще и быстрее.

Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ:

— Решение сделать парковку у поликлиник платной давно назревало, потому что история с бесплатными парковочными местами у соцобъектов себя не оправдала – эти парковки всегда заняты кем угодно, кроме тех, для кого они сделаны.

И если для людей с инвалидностью по всему городу сделаны специальные места – и за тем, кто там паркуется, следят власти, а при необходимости – эвакуируют, то с парковками для пациентов такой же принцип невозможен: сегодня ты пациент, а завтра – уже нет.

Поэтому вариант был только один: ограничить бесплатную парковку по времени и сделать такой тариф, чтобы ни у кого не возникло желания поставить там машину на весь день.

Это значительно увеличит шанс, что парковки у поликлиник наконец-то будут использоваться по назначению.

***

Все парковки, где с сегодняшнего дня действует новый тариф, обозначены специальными информационными щитами.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Департамент транспорта Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва", из открытых источников

