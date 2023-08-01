Представлен «расписной» Tank 300 со стрелкой
Свое видение развития искусства граффити и стрит-арта в современном автомобильном мире представил художник Евгений Чес.
В этом Тэнке сочетаются противоположности: внедорожный арсенал и брутальная внешность с комфортом для повседневного использования в городе.
Автомобиль окрашен в красный и оранжевый цвета, олицетворяющие драйв и энергию мегаполиса.
Важным элементом принта стала стрелка, олицетворяющая ориентир на пути к прогрессу и технологиям.
Евгений Чес – яркий представитель стрит-арта, его работы в стиле «urban contemporary art» отражают стремительный дух города. Художник признается, что сразу же согласился принять участие в коллаборации двух брендов. Ведь что, как не уличное искусство, может отразить дух внушительного внедорожника, который при этом органичен в городском пространстве?
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: tank.ru
Фото: Тank
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