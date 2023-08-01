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Расширен список товаров для параллельного импорта

Появилась в том числе и новая автомобильная позиция.

В России цены на автозапчасти взлетят еще на 20–25%

В обновленный список товаров для параллельного импорта вошли фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu.

Об утверждении нового перечня товаров для параимпорта ранее сообщил первый зам главы Минпромторга Василий Осьмаков. Новый список скоро передадут в Министерство юстиции.

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Напомним, в прошлом году в условиях западных санкций правительство решило легализовать схему поставок по параллельному импорту, предполагающую ввоз в Россию товаров без разрешения правообладателя через третьи страны.

Список зарубежных товаров и производителей готовит Минпромторг.

С момента введения такого режима (29 марта 2022 года) в Россию ввезли товаров на сумму свыше 20 млрд долларов. Основную часть из них составили автомобили, станки и оборудование.

В список иностранный бренд может как попасть, так и быть исключенным из него. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, ее включают в список.

Если иностранный партнер продолжил выполнять контрактные обязательства и его продукция в достаточном количестве представлена на рынке, бренд из перечня может быть исключен.

Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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